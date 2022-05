‘I Love Feesje’ schenkt 5.000 euro aan Huis Vergeet Me Nietje in Bree

De vzw I Love Feesje bracht deze week een bezoek aan Huis Vergeet Me Nietje in Bree om een cheque te overhandigen ter waarde van 5.000 euro. “We geven de opbrengsten van onze events altijd aan een lokale organisatie. Dit keer zijn we terechtgekomen bij Huis Vergeet Me Nietje en met Koen in onze gedachten besloten we om hen financieel te steunen”, vertelt initiatiefnemer Wilfried Custers. “Huis Vergeet Me Nietje is een inloophuis, volledig gerund door vrijwilligers, dat ondersteuning biedt die in het professionele zorgcircuit niet altijd kan worden aangeboden aan mensen met kanker of hun naasten. Het inloophuis wil in eerste plaats een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn voor deze doelgroep.”