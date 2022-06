Hou het proper aan De Koel dankzij nieuwe sorteereilanden

Hasselt Op zoek naar iets nieuws? Yogi Elke wil Limburg warm maken voor hangmatten yoga

Elke zomer duiken er in onze contreien nieuwe (sportieve) hypes op. Denk maar aan de padelsport of tai chi. Dit jaar wil de Hasseltse yogi Elke Bancken (39) Limburg en omstreken veroveren met aerial yoga oftewel hangmatten yoga. Deze bezigheid is in België nog niet bekend en daar hoopt ze verandering in te brengen. Elke wil met een zwevende cocon momenten van rust en uitdaging creëren tijdens haar lessen.

