“Hij belde naar mijn werk en zei dat ik met een kleuter in bed had gelegen”: vrouw wordt drie jaar gestalkt na kennismaking via datingsite

Hasselt GEZOCHT. Koninklij­ke Voetbal­bond werft twee voetbalcoa­ches aan voor nieuwe Belgian Red Court in Hasselt

De Koninklijke Belgische Voetbalbond is op zoek naar twee voetbalgekke en sociaal geëngageerde ‘Red Court Coaches’ in Hasselt. Zij zullen op de Belgian Red Court in Runkst voetbalactiviteiten geven aan kinderen en jongeren. Daarbij wordt voetbal als middel gebruikt om de sociale cohesie in de gemeenschap te bevorderen.

31 januari