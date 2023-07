“Hier komen wij samen als lotgenoten”: Eerste familieweekend rond zeldzaam WAGR-syndroom gaat van start in Pelt

“Zo heet dat we bijna elk uur van onderbroek wisselen”: Genkse Melissa getuigt over 49 graden in schaduw op Sicilië

“We lagen aan het strand in volle zon, en plots zei mijn nonkel dat hij het koud had. Dan weet je genoeg: een zonnesteek.” Melissa Di Bernardo (28) uit Genk woont sinds twee jaar in het Siciliaanse Agrigento, waar ze met haar man als touroperator werkt. De hitte is er verschroeiend, maar ook niet vreemd voor het eiland. “Ook ik liet mij in het begin vangen en had na één dag brandblaren over heel mijn benen”, zegt Melissa, die haar tips en ervaringen deelt.