Heldere ochtend in Pelt

Oneindig veel sportple­zier: Sporta organi­seert allereer­ste Infinity Run in Pelt

Sportievelingen kunnen alvast zondag 16 april aanduiden in hun agenda, want op deze dag organiseert Multisportfederatie Sporta haar eerste editie van de Infinity Run. Met dat event wilt Sporta niet alleen aanzetten tot bewegen, maar ook om dit te blijven doen. Door het loopparcours in de vorm van het infinity-symbool bepalen lopers namelijk zelf de afstand die ze lopen: “Misschien word je wel aangemoedigd door plaatselijke drummers of enthousiaste cheerleaders.”