Hamonterweg waar Machteld (10) om het leven kwam binnenkort zone 50: “Slechts een deel van de oplossing”

Volgende week: Tongerlos­traat in Bree krijgt fietssug­ges­tie­strook

Op woensdag 19 of donderdag 20 april wordt er gewerkt aan de Tongerlostraat in Bree, tussen de Carloweg en de brug over de Zuid-Willemsvaart. Daardoor wordt gewerkt met verkeerslichten en beurtelings verkeer.