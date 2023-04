Gemeente Pelt krijgt tweede deelauto na groot succes

Limburgse roedel breidt uit: wolvin Noëlla heeft welpjes gekregen

De Limburgse wolvenroedel is officieel uitgebreid: volgens beelden van Agentschap Natuur en Bos is wolvin Noëlla rond 20 april bevallen van haar vierde nest. Ze geven echter geen beelden vrij, om het nest niet te verstoren. Het is nog onduidelijk over hoeveel welpen het gaat.