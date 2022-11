Eventjes paniek, maar voetbalsupporters genieten massaal van Rode Duivels in Qatapelt

Qatapelt is een organisatie van ‘In Pelt vzw’. De tent werd opgesteld in de weide aan de Ballaststraat op een steenworp van Sint-Oda. Alles werd er in gereedheid gebracht voor de wedstrijden, met een groot scherm van 24 vierkante meter, eet- en drinkstandjes en zelfs een heuse VIP-zone. Alles geregeld, behalve de voetbal, zo leek het rond 20 uur wel eventjes. De wedstrijd was immers al begonnen en er was nog geen beeld beschikbaar. De supporters begonnen te fluiten toen ze zagen dat er gezocht werd naar de juiste zender. Na 3 minuten werd het beeld gevonden en meteen was het voorval ook vergeten.