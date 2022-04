Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Kleine-Brogel Geen paniek bij luide knal, F-16 maakt zich op voor doorbreken van geluids­muur

Wanneer je deze namiddag boven Noord-Limburg een luide knal zou horen, moet je je geen zorgen maken. Een testpiloot van Air-Base Kleine-Brogel is zonet in het wolkendek verdwenen voor een controlevlucht. Het toestel maakt zich op voor een passage aan 330 meter per seconde, oftewel 1.200 kilometer per uur. “Op een gegeven ogenblik gaat de F-16 zelfs door de geluidsmuur: de harde en (soms) luide knal die je dan hoort, is de schokgolf die gepaard gaat met het doorbreken van de geluidsmuur en wordt supersonic boom genoemd.”

7 april