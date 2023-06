Duiker (41) kwam om het leven op plek waar hij niet in het water mocht: “Toch zien we dit als een ongewoon overlijden”

NET OPEN. Zomerbar opent naast grasveld van Cegeka Arena: “Een primeur voor Belgisch voetbalsta­di­on”

Na de bloedstollende seizoensfinale zal er de komende weken weinig gevoetbald worden op de grasmat van de Cegeka Arena in Genk. Toch kan het stadion wel eens dé nieuwe hotspot van de stad worden, want vandaag opende pop-up zomerbar Grasserie Genk de deuren, aan de rand van het grasveld. “Dankzij de zomerbar kunnen we ook tussen de seizoenen contact houden met onze fans”, vertelt Sem Franssen, directeur Business Development bij KRC Genk. Wij namen een kijkje.