Dommelgalerij wordt pop-up voor creatieve activiteiten

Pelt Slechtst toeganke­lij­ke station van het land ligt in Neerpelt

Het station van Neerpelt is het slechtst toegankelijke van het land. Dat blijkt uit cijfers die vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) vrijgaf op vraag van parlementslid Joris Vandenbroucke (Vooruit). De lift was er het vaakst niet beschikbaar van alle NMBS-liften in ons land. “Dit is onacceptabel”, zegt kamerlid Kris Verduyckt (Vooruit).

4 juli