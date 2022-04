Dit weekend twee carnavalsstoeten in Pelt (met lichte verkeershinder)

Genk Genkse componist maakt soundtrack voor animatie­film met Keira Knightley in hoofdrol: “Met haar stem opgestaan en gaan slapen”

“Het is eigenlijk door topregisseur Tim Burton dat ik deze kans kreeg.” Genkenaar Michel Bisceglia is niet aan zijn proefstuk toe qua componeren, maar met de Amerikaanse animatiefilm ‘Charlotte’ schiet hij de hoofdvogel af. De man schreef de volledige soundtrack voor de film die in april in de Verenigde Staten uitkomt. De hoofdrol is voor wereldactrice Keira Knightley, gekend van ‘Pirates of the Caribbean’. “Of dit nieuwe deuren opent tot in Hollywood? We zullen zien!”

28 maart