Dief steelt koperen kabels uit bedrijf in Pelt

“Onderdruk­king, frustratie en volksop­stand? Dat kenden we amper”: waarom Tom Waes Limburg links laat liggen in ‘Het Verhaal van Vlaanderen’

Al acht afleveringen raast Tom Waes door de geschiedenis van Vlaanderen. In aflevering twee ging Ambiorix nog de confrontatie aan met de Romeinen, maar daarna werd het stil rond Limburg. Is er dan niets te melden over de 2.000 jaar tussen Ambiorix en de Limburgse mijnwerkers, die naar verluidt nog aan bod komen? “Het middeleeuwse Limburg was ver voor op zijn tijd, maar geen mens die het weet.” Onwetendheid dus? Mogelijk, al spelen ook andere factoren een rol. Rombout Nijssen, rijksarchivaris in Hasselt, legt uit waarom Limburg altijd al het ‘buitenland’ was.