De Rally ‘wintert’ met WK voetbal, live muziek en heuse party’s

voetbal eerste provinciale Benny Lunenburg keert terug naar Achel VV waar hij als jeugdspe­ler opgroeide en jeugdtrai­ner was: “Ik ga er voor de volle honderd procent tegenaan”

Eersteprovincialer Achel VV heeft met Benny Lunenburg (ex-Dessel Sport) een nieuwe trainer ter vervanging van Jan Van Hout, die begin deze week de club verliet om bij derdenationaler Witgoor Sport aan het werk te gaan. Benny Lunenburg keert zo terug naar het ‘oude nest’ waar hij vanaf zijn achtste alle jeugdreeksen doorliep en nadien ook jeugdtrainer werd. “Het is een vriendendienst voor mijn kameraden in Achel. Mijn ambitie om later opnieuw in de nationale reeksen te trainen, blijft. Ondertussen ga ik me voluit op Achel storten”, aldus Lunenburg.

11 november