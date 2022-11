Da Vinci-robot doet intrede in Limburgse ziekenhuizen: “Kleinere littekens en minder pijn na operatie”

PeltDe urologen van ziekenhuis Noorderhart in Pelt hebben vorige week hun eerste operatie uitgevoerd met de Da Vinci-robot. Tegelijkertijd neemt Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) op campus Sint-Jan een tweede robot van hetzelfde type in dienst.

De Da Vinci-robot is het neusje van de zalm binnen de robotchirurgie en niet meer weg te denken binnen de reguliere (chirurgische) praktijk. Noorderhart en ZOL investeren ruim 4 miljoen euro in beide toestellen. “Het aantal ingrepen waarbij de chirurg geassisteerd wordt door een robot, neemt alsmaar toe, net zoals de voordelen van deze manier van werken”, vertelt Hans Ramaekers, algemeen directeur bij Noorderhart. “Deze nieuwe technologie in Noorderhart is dan ook onontbeerlijk om de best mogelijke zorg aan onze patiënten te kunnen blijven aanbieden.”

Bovendien leidt de samenwerking tussen Noorderhart en Ziekenhuis Oost-Limburg rond robotgeassisteerde chirurgie tot een efficiëntere inzet van middelen. “We waren in 2014 het eerste Limburgse ziekenhuis dat de Da Vinci-operatierobot aankocht”, zegt Erwin Bormans, algemeen directeur van ZOL. “Steeds meer chirurgen en medische disciplines zijn er door de jaren heen mee beginnen werken. In die mate dat de robot intussen fulltime operationeel is en het voor ons noodzakelijk was te investeren in een tweede toestel.”

Sneller herstel

“Met de Da Vinci-robot kunnen we veel preciezer opereren”, verduidelijken dr. Bernard Bynens en dr. Natalia Zabegalina, respectievelijk uroloog in ZOL en in Noorderhart. “We krijgen een beter zicht op het operatiegebied dankzij een vergroot driedimensionaal beeld, er is meer flexibiliteit dankzij de fijnere operatie-instrumenten en we kunnen trillingvrij werken. Bovendien biedt het voor onze patiënten alleen maar voordelen zoals kleinere littekens, minder pijn, een sneller herstel en minder risico op complicaties.”

De mogelijkheden van de robot kunnen in de toekomst verder uitgebreid worden waardoor er zowel in Noorderhart als in ZOL meer chirurgische disciplines mee kunnen werken. Bovendien zal er een nauwe samenwerking en uitwisseling van expertise plaatsvinden tussen de diensten urologie en abdominale heelkunde van Noorderhart en ZOL.

