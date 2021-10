CEO van Brabantia draait door personeelstekort zélf een volledige shift mee in magazijn

PeltHet Nederlandse familiebedrijf Brabantia is de laatste jaren enorm gegroeid. In die mate zelfs dat de producent van allerhande huishoudproducten op zoek is naar 70 extra logistieke medewerkers. Vanwege het schrijnende personeelstekort in de vestiging in Pelt draait CEO Tijn van Elderen er momenteel zelf mee op de werkvloer. “Ik heb veel bijgeleerd”, grijnst hij na een fysieke arbeidsshift van acht en een half uur.

Van Elderen is niet de enige die momenteel ‘bijklust’ in Pelt. Ook twintig andere medewerkers van het hoofdkantoor in Valkenswaard draaien in de komende weken mee shifts om orders in te pakken. “De afgelopen jaren zijn we enorm gegroeid”, vertelt van Elderen. “Het afgelopen decennium zijn we van een omzet van 88 miljoen euro naar 140 miljoen euro gegaan. Dat komt door de nodige innovaties en het vergroten van onze capaciteit.”

Groei tijdens corona

Vervolgens kwam de coronacrisis. “Mensen bleven vaker thuis en dat voel je natuurlijk als producent van huishoudproducten ook wel”, merkt van Elderen op. “Iedereen leek wel op zoek naar een nieuwe vuilnisemmer. Bovendien werd iedereen geconfronteerd met dingen die niet meer werken, zoals een aardappelschilmesje of een strijkplank. Vervolgens komen ze bij ons terecht. Het zorgde voor een turbo op de verkoop, onze omzet steeg nog eens met vijftig procent.”

Vanwege de stijgende vraag besloot Brabantia eerder dit jaar al om 14 miljoen euro te investeren in de Belgische fabriek in Pelt. Al zestig jaar is het Nederlandse bedrijf hier actief, nu kwamen er nog eens een aantal machines bij, alsook samenwerkende robots. Daarom wordt de vestiging wel eens het hart van het bedrijf genoemd, al vindt van Elderen dat de focus nog steeds ligt op het design.

Logistieke problemen

De stijgende vraag veroorzaakte ook logistieke problemen bij Brabantia. “Er was eerst de containercrisis, dan een probleem op vlak van materiaal en vervolgens het personeelstekort. Dat is een probleem in heel Europa. Daardoor kunnen we ook maar beperkt leveren en daarom ben ik nu hier in Pelt. Hoe lang dat nog zal duren, kan ik niet inschatten. Mogelijk zal het een aantal weken tot zelfs maanden zijn.”

Zo staat van Elderen elke ochtend om 5.30 uur in zijn werkplunje in Pelt. “Ik ben vanmorgen om 4.15 uur opgestaan”, vertelt hij aan zijn heftruck. “De denker is een doener geworden. Zo’n fysieke arbeid leveren ben ik niet gewoon. Achteraf moest ik ook nog het denkwerk doen, een pittige combinatie. Ik zag wel meteen dat een aantal van mijn beslissingen hier niet het effect hebben dat ik vanop mijn bureaustoel verwacht had. Gelukkig hebben we hier goede mensen staan. Leerrijk is het dus zeker wel. Toch hoop ik dat de zeventig vacatures voor medewerkers snel ingevuld raken.”

