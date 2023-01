Celstraffen van 12 en 24 maanden voor recidiverende inbrekers

PeltEen 40-jarige man uit Houthalen-Helchteren is door de Hasseltse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden en 8.000 euro boete voor het plegen van inbraken en voor cocaïnebezit. Bij een inbraakpoging in een tankstation in Pelt waren ook een 30-jarige man uit As en een 26-jarige Nederlander uit Lommel betrokken. Zij kregen voor hun aandeel elk 12 maanden cel en 800 euro boete.

De feiten vonden plaats op 22 januari 2020 in een tankstation aan de Lindelsebaan in Pelt. Het anti-inbraaksysteem verspreidde een mistgordijn in de shop, terwijl er bij de politie een melding via de alarmcentrale binnenliep. De deur van de winkel was geforceerd en ook de panelen van het plafond waren verschoven. Toen het alarm in werking trad, bevond de man uit Houthalen-Helchteren zich binnen in het tankstation. Zijn twee kompanen reden weg in de auto van zijn vader.

De Houthalenaar vluchtte eerst te voet weg, maar vond dan een fiets waarmee hij naar een vriendin in Pelt reed. De politie, die in de buurt rondreed, was snel ter plaatse. De twee kompanen waren in de auto kunnen ontkomen. Een getuige had het voertuig met hoge snelheid en gedoofde lichten zien wegrijden en kon de nummerplaat aan de politie doorgeven. Telefonieonderzoek, mastbepaling van hun gsm’s en gegevens van ANPR-camera’s konden het drietal met de inbraakpoging in verband brengen.

De diefstal in het tankstation was niet het eerste feit voor het drietal. Op 9 januari 2020 werd uit de cafetaria van een parochiecentrum de inhoud van een kassa gestolen en in december 2019 pleegden ze de diefstal van werkmaterialen uit bestelwagens die voor onderhoud bij een garage gestald waren. De Houthalenaar had al vijf correctionele veroordelingen op zijn naam staan. De man uit As verzamelde al negen correctionele veroordelingen. De derde beklaagde was eind juni 2022 nog voor een gewapende overval veroordeeld.

De veertiger uit Houthalen kreeg wel een celstraf van 24 maanden met uitstel, uitgezonderd het uitgezeten deel in voorhechtenis. Daarnaast kreeg de man ook 8.000 euro boete, waarvan 6.400 met uitstel. Aan het uitstel zijn voorwaarden gekoppeld, waaronder afkicken, wegblijven uit drugsmiddens en werk zoeken.

