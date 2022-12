Cannabisdealer uit Noord-Limburg veroordeeld tot 18 maanden cel en 8.000 euro boete

Hasselt E313 richting Luik versperd door ongeval bij afrit Has­selt-West: opkuis zal zeker nog tijd duren

Door een ongeval ter hoogte van de afrit Hasselt-West is de E313 richting Luik versperd. Al het verkeer moet de snelweg verlaten in Lummen. Naar schatting zal het een uur duren voordat het incident in Hasselt-West afgehandeld is. Dat schrijft het Vlaams Verkeerscentrum.

17 december