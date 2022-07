Burgemeester Pelt kan niet lachen met incident met deelauto: “We gaan dit evalueren”

PeltAfgelopen weekend dook een filmpje op waarin twee jongeren tonen hoe ze met een deelauto van de gemeente Pelt crashen. In plaats van zich schuldig te voelen, maakten ze een lacherig filmpje hierover en werd dit op TikTok gezet. Burgemeester van Pelt Frank Smeets (CD&V) deelde in elk geval geen ‘like’ uit: “We weten ook niet wat hier de bedoeling van was.”

Op het filmpje is zichtbaar hoe de twee instappen, en dat het duidelijk om de deelauto van de gemeente Pelt gaat. Het duo maakt een ritje doorheen de gemeente, en filmt hoe ze snelheden behalen tot 158 kilometer per uur. MHet regent, het wegdek is glad en een aankomende bocht schat de bestuurder duidelijk verkeerd in. Een tegenligger kunnen ze maar nipt ontwijken, maar door hun hoge snelheid missen ze de twee de bocht. Het beeld rommelt en de wagen komt tot stilstand tegen een verlichtingspaal. Het lijkt dat beide inzittenden niet gewond geraakten, maar duidelijk aan veel erger ontsnapt zijn.

Burgemeester Smeets benadrukt dat de politie op de hoogte is van het voorval. “Dit incident heeft plaatsgevonden in Oudsbergen. Politie CARMA heeft hier notie van gemaakt en ook de lokale politie HANO is op de hoogte. Natuurlijk was ik niet blij toen ik het filmpje zag, ik ben zelfs boos op de heren in kwestie.” Vermoedelijk zullen de daders op een later tijdstip nog uitleg mogen geven aan de politierechter. Daar wacht hen een fikse boete en mogelijk ook een rijverbod.

Verzekering?

Wat betreft het financiële plaatje wordt deze zaak een verzekeringskwestie. “Aangezien ze aan 160 kilometer per uur reden, weet ik niet of ze nog iets van de schade zullen terugtrekken”, zegt Smeets. “We gaan bij de gemeente het incident in elk geval evalueren. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat deze wagens niet voor dit soort zaken worden gebruikt. Mogelijk zullen we de nodige maatregelen nemen.”

