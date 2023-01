Bromfietser gewond na aanrijding

Hasselt Van babykle­ding tot een mooi handge­maakt sieraad: in deze 6 Hasseltse boetieks scoor jij de scherpste solden

De solden komen nu echt op kruissnelheid. Nu zondag 8 januari belooft het aardig druk te worden in de Hasseltse binnenstad tijdens de koopzondag. Ben je op zoek naar een mooie nieuwe outfit, bijpassende oorbellen of een pyjama voor zoon- of dochterlief aan een spotprijsje? Die vind je zeker in deze zes boetieks!

7 januari