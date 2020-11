Brand in Overpelt-Fabriek: geen gevaar meer tot uitbreiding

Hasselt Regenboog­huis Limburg stuurt warme groeten uit naar Limburgse woonzorg­cen­tra

2 november Het Regenbooghuis Limburg heeft een initiatief bedacht om Wereld Aids Dag in de kijker te zetten. Zo gaat het rode kaartjes rondsturen, een kleur die symbool staat voor solidariteit met mensen met hiv en aids. “Maar we willen ook graag ouderen in woonzorgcentra een hart onder de riem steken, omdat ze door corona al maanden in moeilijke en vaak eenzame omstandigheden leven”, klinkt het. “Daarom hebben we twee acties gecombineerd.”