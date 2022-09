Birte (16) doorworstelt pubertijd met alopecia: “Zonder pruik van Haarwensen zou ze nu niet meer buiten komen”

Bree Pantserwa­gen van politie die al jaar ‘vermist’ is, duikt plots doodleuk op in woonwijk

Een pantserwagen van de federale politie die al een goed jaar vermist bleek, is vorig week plots opgedoken. In een doodnormale straat in Bree, nog wel. “We gaan na wat daar gebeurd is en of er extra maatregelen nodig zijn om zoiets in de toekomst te vermijden”, klinkt het.

