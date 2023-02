Bestuurders raken gewond na kop-staart-aanrijding in Pelt

“Hij manoeu­vreer­de zelfs door een speeltuin met kinderen”: dertiger ramt politiemo­tard na gevaarlij­ke achtervol­ging

Een 31-jarige man uit As is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden omdat hij op 31 augustus vorig jaar een politieagent op een motorfiets van de baan reed na een gevaarlijke achtervolging. “Hij passeerde rakelings langs mensen met kinderen”, klonk het woensdag verontwaardigd in de rechtbank.