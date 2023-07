Bestuurder (41) naar ziekenhuis na botsing in Pelt

Vissen gestolen uit pri­vé-vij­ver in Pelt

Een 88-jarige Peltenaar is slachtoffer geworden van een diefstal, nu blijkt dat ongeveer 500 kilogram vis uit zijn privé-vijver gestolen werden. Dat meldt de lokale politie van zone HANO (Hamont-Achel en Pelt). De man is er van overtuigd dat de dieren via elektronisch vissen gestolen werden.