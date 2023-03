Berre (23) neemt deel aan wereldkampioenschap voor bakkers in Tokio: “De prijs voor ‘Beste Croissant in Europa’ liet ik al vereeuwigen op mijn linkerpols”

Een balletje slaan op de eigen golfcourse of herenwo­ning met grandeur uit 1913: deze miljoenen­stulp­jes staan te koop

Op het vastgoedportaal Immoweb staan er meer dan 1.200 zoekertjes van huizen met een vraagprijs boven een miljoen euro. Bijna een vijfde ervan kosten meer dan twee miljoen euro. Dat is voor de meesten van ons geen spek voor onze bek, maar we gluren er wel graag binnen. Daarom toont onze woonexpert Björn Cocquyt deze week vijf aanraders voor de happy few in het hoogste prijssegment.