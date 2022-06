BELOOFD IS BELOOFD. Hoe vond Pelt nieuwe toekomst voor twee gemeentehuizen? Wat wordt het Marktplein van de toekomst?

Peer Peerse vastgoedex­pert wil ‘De Grootste Lefgozer’ worden

Wie heeft het meeste lef en haalt zonder verpinken de zotste toeren uit in een spel van durven en bluffen? Vanaf dinsdag 31 mei gaat Kelly Pfaff in ‘De Grootste Lefgozer’ op zoek naar de durfal die zichzelf zowel fysiek als mentaal het verst kan pushen. Acht waaghalzen gaan de strijd om de titel van ‘Grootste Lefgozer’ aan en daarbij ook de 39-jarige vastgoedexpert Stijn Gijbels uit Peer. Stijn is een family man, koppige controlefreak en hevige KRC Genk-supporter. Hij gelooft dat iedereen wel ergens bang voor is, maar moet zijn eigen angsten zelf nog ontdekken. Stiekem hoopt Stijn op een proef waarin hij wordt uitgedaagd de doelpalen van RSC Anderlecht in de blauw-witte kleuren van KRC Genk te verven. “Als ik pijn heb, dan lach ik”, aldus de stoere Perenaar.

24 mei