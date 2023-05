Arts (46) die liefdesrivale aanviel met insulinespuit krijgt 10 jaar cel

De 46-jarige arts drong in tot tweemaal toe met een kap over het hoofd, handschoenen en mondmasker binnen in de woning van haar liefdesrivale in Rekem. Volgens de aanklager met de intentie om haar slachtoffer te doden. De dokter zelf betwistte dat: “Ik had de doek met ether en de spuit vast en wilde haar zo overtuigen om te praten.”

De vrouw verklaarde eerder dat ze in 2018 verliefd werd op de muziekleraar van haar dochter, die het meisje op woensdag wekelijks tromboneles gaf. Daar was ze ook tegen haar eigen partner heel open over. Maar toen de leraar haar meedeelde dat zijn vrouw niet meer wilde dat ze de vele berichten naar hem stuurde en dat ze elkaar nog zagen, liep het fout. “Ik kon zijn ‘neen’ niet aanvaarden en heb me daarin vastgebeten”, gaf R. (46) toe. “Ik had voor mezelf een idee gecreëerd dat ik haar moest spreken om haar aan haar verstand te brengen dat ik geen slechte bedoelingen had. Ik heb dan de fout begaan om verschillende keren tot aan haar huis te rijden en in haar straat te gaan staan.”