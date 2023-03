“Als je geen ontwikkelingskansen krijgt, is het gedaan”: 50 Limburgse boeren starten in Pelt hun reis naar Brussel

7.00 uur en het was al goed druk in de Europalaan in Pelt. Zo’n vijftig boeren verzamelde vanmorgen om samen hun tocht naar Brussel in te zetten. “Wij protesteren vandaag tegen de onzekerheid in onze sector.” Met originele slogans, een hele hoop strijdvaardigheid én een lunchpakket beginnen de Limburgse boeren aan de tractoractie.

“Wij protesteren vandaag tegen de onzekerheid in onze sector”, begint Machteld Steensels, consulent bij de Boerenbond. “Enerzijds door het stikstofakkoord dat een heel zware dobber zal zijn en anderzijds door het GLB (Gemeenschappelijk landbouwbeleid) waar de middelen voor geblokkeerd zijn. Wij vinden voedsel van eigen bodem heel belangrijk en wij zijn bang dat dat in het gedrang komt.”

Zo’n vijftig Limburgse boeren verzamelde vanmorgen aan de Europalaan in Pelt, om samen hun naar Brussel in te zetten: een tocht van ongeveer vier uur. “De boeren die hier zijn, hebben allemaal werkvolk moeten regelen voor vandaag want er zijn veel melkveehouders hier, die dus vanavond ook niet op tijd terug zijn voor de melkbeurt.” Toch zijn alle boeren het er deze ochtend over eens: “De actie vraagt wel wat, maar het is ook nodig.”

Bij de boeren die vanmorgen naar Pelt afzakte klinkt er vooral veel onzekerheid: “Als jonge boer kan je gewoon niet verder. Er worden geen vergunningen meer afgeleverd, je kan niet vernieuwen in je bedrijf, je kan geen mestopslag bouwen, je kan niets.”

Ook melkveehouder Bram rijdt vandaag met zijn tractor naar Brussel: “Hoe het nu loopt, zit er geen toekomstperspectief meer in. Wij worden maatregelen opgelegd, zonder dat wij weten of het voor ons zin heeft. Als we inspanningen leveren willen we ook zeker zijn dat we daardoor ook ontwikkelingsruimte krijgen, zeker als jonge boer. Wij moeten als sector 15% gaan reduceren, maar ons familiebedrijf is in ontwikkeling en als je toekomstperspectief wilt, moet je ruimte laten voor ontwikkeling en die ruimte is er niet.”

De jonge melkveehouder trekt naar Brussel met een duidelijk doel: “We willen in Brussel laten zien dat we bestaan. Het gaat allemaal over duurzaamheid en dergelijke, maar dit is op wereldniveau de plek waar je het meest efficiënt en duurzaam voedsel kan maken. Waarom mag dat niet gebeuren? Een bedrijf is altijd in ontwikkeling. Als je geen ontwikkelingskansen krijgt, Dan is het per definitie gedaan. Je moet altijd kunnen verbeteren en zoals het plan nu op tafel ligt zijn die mogelijkheden er niet.”

