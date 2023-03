Aanklager vordert 12 jaar cel voor arts die liefdesrivale met insulinespuit wilde doden: “Een IQ van 130, maar door haar groot zelfbeeld kan ze niet om met afwijzing”

handbal Thijs van Leeuwen is klaar voor de bekerfina­le tegen Bocholt: “Sporting Pelt verdient een prijs”

In de openingswedstrijd van de Belgische play-offs hielden Seizoens Bocholt en Sporting Pelt elkaar in evenwicht. Voor de jongens van T1 Korneel Douven betekent dat een mentaal voordeel. Zaterdag staan beide teams om 16 uur tegenover elkaar in de finale van de Beker van België in sporthal Alverberg in Hasselt.