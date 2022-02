76-jarige fietser overlijdt bij tweede dodelijk ongeval in 20 maanden aan Fabrieksstraat

Voetbal Derde nationale B Pelt verliest zwaar, maar profiteert van nederlaag van leider Racing Mechelen

Esperanza Pelt keek tegen Turnhout tegen een zware 0-3-nederlaag aan. Het was het zaterdagje niet voor de Noord-Limburgers die met een noodelftal aan de slag moesten. Naast de geschorsten Meeus en Ella, waren ook Swinkels en Adriaans (ziek) en Smolders (uit tijdens de opwarming) er niet bij. Toch is het verlies geen ramp voor Pelt, want ook leider Mechelen ging de boot in.

13 februari