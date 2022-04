Zuidervest terug opengesteld voor verkeer

Buiten­speel­dag in Peer

Woensdag 20 april is het Buitenspeeldag. Op verschillende locaties in Peer kan je onder begeleiding buiten spelen. Samen met Stad Peer organiseren de lokale jeugdverenigingen leuke activiteiten van 14 tot 17 uur voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Denk aan springkastelen, spelletjes en nog veel meer. Jongere kinderen zijn welkom, maar wel enkel onder begeleiding van een ouder. Elk kind krijgt een gezonde snack. In elk dorp zijn er buitenspeellocaties. Voor Peer-centrum zijn dat de jeugdlokalen De Reep, in Grote-Brogel gaat het om de basisschool in de dorpsstraat, in Kleine-Brogel worden de jeugdlokalen in de Zavelstraat gebruikt en ook Kamphuis Ter Linde in Linde, de oude voetbalkantine in Wauberg en de jeugdlokalen De Wuft heten de kinderen welkom.

