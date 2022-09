Zet je kinderen vanaf nu af in de ‘Five & Ride’, primeur is voor Peer

PeerOp donderdag 8 september is in basisschool de Dommelbrug de Peerse High-Five actie op gang getrapt. Deze actie zet kinderen van de basisscholen aan om meer te voet of met de fiets naar school te komen. Bovendien kent Stad Peer een primeur met de lancering van de eerste Five & Ride.

“Met de start van het nieuwe schooljaar willen we alle kinderen op een speelse manier sensibiliseren met deze High-Five actie”, legt burgemeester Steven Matheï (CD&V) uit. “Vorig jaar kenden we al succesvolle High-Five campagnes in 2 Peerse scholen. We zijn verheugd dat we deze actie dit schooljaar kunnen uitbreiden naar 6 basisscholen.”

Bovendien kent Peer een primeur met de introductie van de allereerste Five & Ride: dit is een kindvriendelijke oplossing om de verkeersdrukte aan de schoolpoort te verminderen en de veiligheid te verhogen. “Op enkele honderden meters van de school zijn er zogenaamde Five & Ride plaatsen voorzien, waar de ouders hun kroost kunnen afzetten. Stapstenen wijzen vanaf deze parkings de kinderen via een veilige route naar school. Onderweg passeer je een High-Five paal waar je je polsbandje kan scannen.”

Volledig scherm De lancering van de Five & Ride © RV

Op 6 scholen

“Toen de vraag kwam om de Five & Ride toe te voegen aan dit verhaal hebben we als stadsbestuur echt geen seconde getwijfeld. Als je op een aantrekkelijke manier zoveel mogelijk kinderen kan aanzetten om duurzamer, gezonder en veiliger naar school te laten komen, dan is onze missie geslaagd.”

In de volgende 6 Peerse scholen kunnen kinderen dit schooljaar gaan ‘high fiven’: Dommelbrug Linde & Wauberg, De mAgneet, de Uitvlinder, Basisschool Pieter Breughel en de Ticheleer.

