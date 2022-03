Werken aan een veilige woon- en schoolomgeving in de Molenstraat, Molenberg en Windmolenstraat

PeerOp maandag 28 maart starten de werken in de omgeving van de Molenstraat, Molenberg en Windmolenstraat in Peer. Het gaat om toegangswegen naar de scholencampus, dus het is belangrijk dat ze er veilig en aangenaam bij liggen. De werken duren wellicht nog tot eind september.

“In de drie straten leggen we een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek aan”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “In de Molenstraat komen er comfortabele, nieuwe fietspaden van 1,75 meter breed en een voetpad van 2 meter breed aan de zijde van de Aldi. Deze fietspaden kaderen trouwens in de ambitie van Stad Peer om in 12 jaar 50 kilometer aan nieuwe of vernieuwde fietspaden aan te leggen.”

“In de Molenberg en Windmolenstraat komen er bijkomende of aangepaste parkeerplaatsen en is er aanvullende vergroening voorzien. De Molenberg wordt bovendien omgevormd tot een éénrichtingsstraat tussen de Molenstraat en de Windmolenstraat.”

Drie fasen

Het project wordt uitgevoerd in drie fasen om voor zo weinig mogelijk hinder te zorgen. In een eerste fase gaat men de de Molenstraat tussen de Molenberg en Collegelaan/Sint-Jobstraat aanpakken. Dan volgen de Molenberg en Windmolenstraat. In de laatste fase werkt men tussen de ovonde Pol Kip en de kruising Molenstraat-Molenberg. Fase 1 start op 28 maart, fase 2 op 28 april en fase 3 op 18 mei, de werken eindigen eind september.

Bereikbaarheid

Per werkfase zijn er wegafsluitingen en omleidingen voorzien. Deze worden goed aangeduid met omleidingsbordjes. De scholen, de sporthal en de handelszaken blijven steeds bereikbaar. Patiënten van de dokters- en tandartsenpraktijk in de Molenstraat kunnen parkeren op de vrijgehouden parkeervakken op de parking Aldi. Via een rolstoeltoegankelijk pad bereik je de praktijkruimten. Wie met de fiets naar school gaat kan de omleiding volgen via Ondermeel of de Lijsterstraat. Te voet kan je naar school via Ondermeel of de Collegelaan.

Tijdens de duur van de werken is de bushalte ter hoogte van de scholencampus (halte Peer Scholencampus) niet in gebruik. Aan deze halte stoppen de lijnen 14, 33, 48 en 402. Je kan gebruik maken van andere halteplaatsen in de buurt.