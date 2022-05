Werken aan een veilige en comfortabele verbindingsweg in de Deusterstraat

PeerOp dinsdag 3 mei starten in Peer de werken aan de Deusterstraat. Dat is niet alleen een belangrijke verbinding tussen Peer en Oudsbergen maar het is ook een toegangsweg naar de woonbuurten en de sportzone. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een veilige en aangename weginfrastructuur. De werken duren tot het einde van het jaar.

“Er komt een nieuw, comfortabel fietspad aan beide zijdes van de weg van 2 meter breed”, vertelt burgemeester Steven Matheï (CD&V) over de werken. “Deze werken kaderen in de verbetering van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en maken deel uit van de ambitie van Stad Peer om in 12 jaar 50 kilometer nieuwe of vernieuwde fietspaden aan te leggen.”

“Daarnaast leggen we een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek in asfalt aan. Tussen Pol Kip en de Kraanberg komt er een enkelzijdig voetpad. En we maken gebruik van deze werken om ook de waterleiding, het aardgasnet en de telecomleidingen aan te pakken.” De stad heeft er ook voor gekozen om een trajectcontrole aan te leggen tussen Ondermeel en de rotonde Oostweg.

Bereikbaarheid

De Deusterstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de ovonde Pol Kip tot aan de rotonde Oostweg. Voor zowel de fietsers als het gemotoriseerd verkeer zijn er omleidingen voorzien. Deze worden goed aangeduid met omleidingsbordjes. De sportzone blijft steeds bereikbaar. Patiënten van de oogarts- en kinépraktijk kunnen parkeren in de Kraanberg. Via een toegankelijk pad bereik je de praktijkruimten. Bushalte Kraanberg is tijdens de duur van de werken niet in gebruik. De Lijn verplaatst de halte Peer Snowvalley naar een tijdelijke halte aan de andere kant van de rotonde. De wekelijkse rommelmarkt verhuist vanaf zondag 8 mei naar de Bomerstraat.