WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Peer

Nieuw centrumge­bouw van Roompot Park Eksel voorge­steld: “Ultieme uitvalsba­sis voor fietsers”

Donderdag is het nieuwe centrumgebouw van Roompot Park Eksel voorgesteld. In het park kunnen bezoekers al sinds het najaar van 2021 genieten van een fietsvakantie, maar met het nieuwe hoofdgebouw, de binnenspeeltuin, fietsverhuur en de minimarkt is het park volledig klaar. Wij kregen alvast een blik binnenin.