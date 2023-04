WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Peer

OP KOT IN... Hasselt. Jennifer woont in de Xi­or-to­ren, waar de richtprijs 460 euro per maand is: “Slechts een paar meter van gezellige bars en cafés”

Op zoek naar een kot in Hasselt of gewoon benieuwd naar de prijzen en het studentenleven in de Limburgse hoofdstad? Onze redactie werpt een blik achter de schermen met PXL-studente Jennifer Stasik (21), die in de opvallende toren van Xior Student Housing op de Elfde-Liniesite vertoeft. “Hier steek je gewoon het zebrapad over en je bent al in de les", lacht ze. Maar hoe diep je hier als student in de geldbuidel tast? Met wat geluk niet zó diep, zo blijkt.