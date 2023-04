WEER. In Peer gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend

Dit jaar misschien geen snuisterij­en, antiek en andere hebbedin­gen scoren in Lommel: hoe zit het met de jaarlijkse Teuten­markt?

Antieke schatten bemachtigen, genieten van het terrasjesweer of een beetje rondslenteren, voor veel Lommelaars is een bezoekje aan de Teutenmarkt een jaarlijkse traditie. Al is dat dit jaar minder vanzelfsprekend. De vorige organisator stopte ermee en de zoektocht naar een waardige opvolger is nog volop aan de gang. Schepen Johan Bosmans (N-VA) licht toe wat Lommelaars dit jaar kunnen verwachten. Komt er een Teutenmarkt, of niet?