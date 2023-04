WEER. Helder weer in Peer vanochtend

Van Major Tom Record Store tot Fonorama: in deze 5 zaken koop jij je favoriete platen op Record Store Day in Limburg

Zaterdag 22 april is het Record Store Day. Dan worden onafhankelijke platenwinkels over de hele wereld in de kijker gezet. Maar waar vind je ze nog, die authentieke platenwinkels? Van Major Tom Record Store in Hasselt tot Fonorama in Zonhoven: onze redactie zocht er 5 voor je uit in Limburg.