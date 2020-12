“We beseffen nu pas hoe gevaarlijk dit was”: agenten redden mama en dochter uit brandende woning

Veldrijden Slechts twee Limburgse crossers in actie: Verdon­schot was ziek en Hermans is op stage

6 december Zelfs met een vergrootglas waren de Limburgse crossers dit weekend amper te vinden in de uitslagen. Alleen Quinten Hermans (10de) en Arne Baers (38ste) kwamen in Boom in actie. Laura Verdonschot gaf forfait omdat ze ziek werd na haar terugkeer uit Tabor. Timo Kielich is op stage en Ryan Cortjens komt voorlopig niet in actie. Bij de vrouwen ook geen Julie Brouwers in Boom. Zij werd zondagmorgen ziek.