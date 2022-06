Warre Borgmans vertelt ‘Het Verhaal van de Reus’ over de 202 trappen van de iconische Peerse kerktoren

Peer Trappenhal in 't Poorthuis krijgt histori­sche tijdlijn

De trappenhal in ’t Poorthuis in Peer kon een opfrisbeurt gebruiken. Daarom sloegen Stad Peer en PXL- MAD School of Arts de handen in elkaar. Het resultaat is een mooie tijdlijn waarop je de belangrijkste historische momenten en personen van Peer kan ontdekken. Deze week werd de tijdlijn officieel geopend.

23 juni