Voorbereidende werken voor nieuw dienstencentrum op oude scholensite gaan van start

Sint-Truiden RESTOTIP. Tabaresto ‘Dualita’ gaat de zomer in met gloednieu­we kaart: “We brengen het zuiden naar Sint-Trui­den”

Zeg niet zomaar restaurant tegen Dualita. De horecazaak in het hartje van Sint-Truiden past in de categorie ‘tabaresto’. “Tapas, bar en restaurant in één zaak”, klinkt het. Van lunchen met vitello tonnato over een frisse pint in de namiddag tot de dag afsluiten met een goed glas wijn en overheerlijke tapas. Voor dat laatste gingen wij een kijkje nemen in de gezellige Truiense tabaresto.

22 april