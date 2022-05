Vliegbasis Kleine-Brogel en stad Peer ontwikkelen samen een speurtocht naar Kolonel Knots

Kolonel Knots (een verwijzing naar het Engelse woord voor ‘knopen’, de eenheid waarmee piloten snelheid aanduiden) is een fictief personage. Het verhaal gaat over een soldaat Saar en speurhond Nytro die tijdens hun dagelijkse patrouille op de vliegbasis een gescheurde rugzak vinden in het bos. In die rugzak staat een naam - Kolonel Knots - en zitten verschillende spullen waaronder een gsm. Soldaat Saar vindt hier geen gegevens in terug, maar ontdekt wel een filmpje. Na het bekijken van dit filmpje begrijpt ze dat de rugzak toebehoort aan een gevechtspiloot die al een tijdje vermist is. Het wordt meteen duidelijk dat de piloot met zijn straaljager in het bos gecrasht is.