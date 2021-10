Vier Roemenen opgepakt wegens mogelijke foltering in huis in Peer

Lommel Over­Kop-huis opent in Huis van de Jeugd met bar, pooltafel en hulpverle­ner van JAC

4 oktober Ook Lommel heeft nu een plek waar jongeren kunnen chillen, iets drinken, deelnemen aan activiteiten én kunnen praten over hun problemen. Het OverKop-huis bevindt zich in het Huis van de Jeugd in de Norbert Neeckxlaan en is drie dagen per week open na schooltijd.