Verdachten produceren drugs in verlaten loods op militaire basis van Kleine-Brogel

Bree Unieke dansvoor­stel­ling in voormalige kerk van Gerkenberg

Vorige week vond in de voormalige kerk van de Gerkenberg en Triamantsite van Bree een dansvoorstelling van kunstcollectief B.R.O.N. plaats. Zij werkten rond het idee “Wat als... kunstwerken tot leven komen in de vorm van dans?” De leiding van de dans was in handen van Greet Reekmans, balletdocent bij Dansstudio Crescendo. In een twee uur durende voorstelling werden de toeschouwers meegenomen doorheen de boodschappen die de kunstenaars met hun kunstwerk de wereld willen insturen. Om de kruisbestuiving helemaal tot zijn recht te laten komen, danste Greet zelf de apotheose waarbij ze haar eigen verhaal koppelde aan het werk van een van de kunstenaars. Over voor- en namiddag verspreid namen er een 40-tal dansers van Dansstudio Crescendo Bree deel aan deze voorstelling.

27 juni