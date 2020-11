‘Superkoe' in Grote-Brogel is goed voor 145.000 liter melk: “De Mathieu van der Poel van haar soort”

Grote-BrogelIn Grote-Brogel is een ‘superkoe’ op de velden terug te vinden. Deze ‘Melkkoe 107' heeft op haar veertiende al 145.000 liter melk geproduceerd. Ze gaf ook al 10.000 kilo vet en eiwitten. Volgens specialisten is ze de eerste in twintig jaar die deze cijfers bereikt en verdient ‘107' een olympische medaille. Eigenaar Dominique Smeets noemt de prestaties “een optelsom van geluk en genen”.

Dominique is sinds 1980 landbouwer en doet dat vanaf 1984 als zelfstandige. Tegenwoordig krijgt hij de hulp van zijn zoon Peter en ook kleinzoon Giel toont al op jonge leeftijd interesse in de boerenstiel. In totaal heeft het bedrijf zo’n 200 koeien en ook nog eens 85 varkens. In deze vrolijke beestenbende steekt er één dier bovenuit: ‘Melkkoe 107'. “Het unieke is dat zij met veertien jaar nog vrij jeugdig is voor haar cijfers en in een bijzonder goede gezondheid verkeert”, vertelt Dominique. “Nog nooit heb ik een koe gehad die gelijkaardige cijfers kan voorleggen.”

Volledig scherm Dominique en zijn zoon Peter hebben een 14jarige melkkoe die heel veel melk produceert. © Karolien Coenen

Volgens Dominique heeft ‘Melkkoe 107' alles mee. “Haar moeder was ook al productief en haar vader had ook de juiste genen. Dat resulteert in het juiste beenwerk en een goede uier. De grootvader van deze koe was eveneens voorzien van het juiste beenwerk en ze werd bovendien steeds gekoppeld aan de juiste stier. Vergelijk het een beetje met een atleet: daar worden de supertalenten ook gevormd door de juiste genen en een beetje geluk. Een groot geheim komt er meestal niet bij kijken. De Mathieu van der Poel onder de koeien? Dat kan je inderdaad wel zeggen (lacht).”

Volledig scherm Dominique en zijn zoon Peter hebben een 14jarige melkkoe die heel veel melk produceert. © Karolien Coenen

Pensioen?

Een gemiddelde melkkoe wordt anno 2020 nog 6 jaar oud terwijl dat vroeger tien jaar was. Elk jaar krijgt een koe immers een kalf om de melkproductie op gang te houden en dit hoge tempo eist haar tol. In natuurlijke omstandigheden kan een koe immers twintig jaar worden. Dominique hoopt in elk geval dat zijn ‘prijsbeest' nog eventjes mee gaat. “Helaas stelde de dierenarts vanochtend vast dat er problemen zijn bij het drachtig raken. Toch hoop ik dat ze nog aan de 200.000 liter kan geraken. En anders blijft ze gewoon op de boerderij en mag ze genieten van haar verdiende pensioen.”

Volledig scherm Dominique en zijn zoon Peter hebben een 14jarige melkkoe die heel veel melk produceert. © Karolien Coenen

Zonder naam

Een beetje spijtig dat deze ‘superkoe’ geen eigen naam zoals de klassieke ‘Bella' heeft. “Vroeger gaven we elke koe nog een naam. En het kalfje kreeg dan dezelfde openingsletter als haar moeder. Helaas zijn we daarmee gestopt door de modernisering. Nu krijgt elke koe door de computer een cijfer, omdat dat gemakkelijker is dan een naam. Dat is nu wel een beetje spijtig, want deze koe brengt onze sector nog eens positief in het nieuws. Het is niet altijd gemakkelijk voor landbouwers, ik ben blij met de vele warme reacties die ik nu krijg."

Volledig scherm Dominique en zijn zoon Peter hebben een 14jarige melkkoe die heel veel melk produceert. © Karolien Coenen

Volledig scherm Dominique en zijn zoon Peter hebben een 14jarige melkkoe die heel veel melk produceert. © Karolien Coenen