Is Vlaanderen het wolvenkerk­hof van Europa? “Van de ooit 21 Limburgse welpen leven er misschien nog drie”

Sinds de allereerste wolvin Naya in 2018 voet aan Limburgs land zette en later August haar partner werd, zagen we in vijf jaar tijd meer wolven dan ooit. Meerdere zwervers doorkruisten Vlaanderen en in Limburg alleen zagen al minstens 21 welpen het levenslicht. Maar vandaag zijn bijna alle welpen doodgereden en mag Vlaanderen - en Nederland - zich het wolvenkerkhof van Europa noemen. Is Vlaanderen wel geschikt als leefgebied voor wolven? Welke maatregelen neemt Vlaanderen voor overstekend wild en is dat voldoende? En waar ‘dreigt’ Jan Loos van Welkom Wolf mee?