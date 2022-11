Stad Peer plant 2.000 boompjes op voormalige zandgroeve

Natuurbeheerplan

“De aanleg van dit bos past binnen het kader van het natuurbeheerplan dat voor het gebied van de verlaten zandgroeve is ontwikkeld”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Dit plan, dat gespreid is over 24 jaar, zorgt voor de herontwikkeling van natuur met onder andere heide, schraalgrasland en bos, inclusief de bijbehorende beheers- en onderhoudsmaatregelen. Met dit plan creëren we zo een extra natuurgebied. Op langere termijn zal ook de wandelaar trouwens kunnen genieten van dit stukje natuur. Daarnaast gaat Stad Peer in samenwerking met de vliegbasis Kleine-Brogel werk maken van een aangepaste spotterscorner langs de Kiezel Kleine-Brogel.”