Stad Peer geeft advies voor aanpassing omgevingsvergunning Grondwerken De Coster

Lommel/Hechtel-Eksel 37-jarige Lommelaar blijft aangehou­den in onderzoek naar negen jaar oude moordzaak: advocaat gaat in beroep

De 37-jarige man uit Lommel die negen jaar na de doodslag in een rendez-voushotel als verdachte opgepakt is, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Hasselt vandaag bevestigd. De verdachte gaat via zijn advocaat in beroep tegen de beslissing.

19 augustus