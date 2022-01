Schokkende videobeelden tonen hoe 12-jarige jongen wijkagent neersteekt aan school in Peer

Omdat een agent van de politiezone Kempenland betrokken is, voert de naburige zone Lommel het onderzoek naar de feiten. Ook het parket is ingeschakeld om in kaart te brengen wat er precies is gebeurd. Wat er precies met de jongen zal gebeuren, is nog onduidelijk. Na zijn verhoor door de jeugdrechter wordt hij mogelijk geplaatst, maar daarbij speelt zijn jonge leeftijd een rol. Om opgenomen te worden in de instelling in Everberg, moeten de jongeren bijvoorbeeld minimum 14 jaar oud zijn.