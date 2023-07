Regenbuien, maar soms ook zon in Peer vandaag

Hoe de fiets en het goede doel Dirk en Danny samenbrach­ten: “Prachtig eerbetoon aan mijn overleden vrouw Ghislaine, die aan jongdemen­tie leed”

De één doorkruist momenteel alle 581 Vlaamse gemeenten op de fiets, de ander maakte graag – samen met zijn inmiddels overleden echtgenote – ritjes met een duofiets. En nu sloegen Dirk en Danny uit Hechtel-Eksel de handen in elkaar voor het goede doel. Op hun eerste Fietsfeest daagden tientallen mensen op om een van de uitgestippelde tochten af te leggen en zo de vzw To Walk Again te steunen. “Zo’n mooie organisatie, die mensen met een beperking kansen geeft... Het past perfect als eerbetoon aan mijn vrouw Ghislaine, die jongdementie kreeg”, zegt Danny.